Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 9–11 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 3 градусов, передает ТАСС.

Ветер северный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 6–11 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 1 градуса.