Маргарита Грачева опровергла слухи о подготовке к свадьбе

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук в 2017 году, опровергла слухи о своем скором замужестве.

Девушка в своей книге «Счастлива без рук» написала про некого Мистера Икса. Позже появилась информация, что этот мужчина сделал ей предложение руки и сердца.

Однако сейчас в своем Instagram Грачева опровергла информацию о том, что она выходит замуж.

«Книга – да, но замуж я пока не собираюсь», – написала она.

Напомним, в декабре 2017 года муж Маргариты Дмитрий Грачев сам обратился в полицию и признался, что из ревности отрубил жене кисти рук. Он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.