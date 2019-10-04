Международная федерация журналистов призвала Иран освободить российскую коллегу

Международная и европейская федерации журналистов призвали Иран объяснить, за что задержана российская журналистка Юлия Юзик.

Также организации призвали Тегеран немедленно освободить ее, передает РИА «Новости».

29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована в отеле. Сообщалось, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

В пятницу иранский посол в Москве сообщил, что Юзик была задержана правоохранителями в Тегеране для дачи показаний и вскоре будет освобождена.