Россиянка с отрубленными руками вновь собралась замуж

Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж на почве ревности отрубил кисти рук, написала книгу «Счастлива без рук», где рассказала о своем новом избраннике и будущем муже.

Книгу девушка написала в соавторстве со своей мамой, журналисткой Инной Шейкиной. В последней главе книги описывается некий мужчина, названный Мистером Иксом, с ним Грачева собирается пойти под венец.

«Это реальный человек из моей жизни, не какой-то выдуманный персонаж. Пока я не хочу это афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году», – рассказала девушка «Комсомольской правде».

Грачева призналась в желании завести еще одного ребенка – девочку. «Да, это в планах на будущее. Я хочу, чтобы у меня была большая семья, любящий муж», – ответила она на соответствующий вопрос.

Девушка добавила, что к ней часто обращаются за поддержкой жертвы домашнего насилия. «Мне часто пишут женщины, которые пережили бытовое насилие, или люди, которые лишились рук, ног и пытаются найти в себе силы, чтобы не сломаться. Я готова помогать какими-то советами», – сказала она.

Сейчас у Грачевой вместо правой руки протез. Вскоре ей предстоит еще одна последняя операция на левой руке. «Мне будут сдвигать большой палец, ломать, спицы туда вставлять. Это нужно, чтобы улучшить работу кисти. Сейчас я даже стакан нормально взять не могу», – призналась она.

В декабре 2017 года муж Маргариты Дмитрий Грачев сам обратился в полицию и признался, что из ревности отрубил жене кисти рук. Он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.