Минпросвещения уточнило позицию по запрету на мобильники в школах

Минпросвещения выступает не за запрет, а за разумное использование мобильных телефонов в школах, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.

«Сейчас очень бурное обсуждение этой темы происходит, потому что в начале года Роспотребнадзор совместно с Министерством просвещения и Рособрнадзором выпустил методические рекомендации. Я бы в большей степени упор ставил не на ограничение, а на разумное использование телефонов в образовательном процессе. То, что школы сегодня определяют разные пути использования телефонов, – это право школ, и я считаю это абсолютно правильным», – передает ТАСС слова Басюка в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Он добавил, что сегодня гаджеты имеют как положительное влияние, так и отрицательное.

«Мы все понимаем, что да, с одной стороны, это информационные потоки, в которых живет ребенок, но, с другой стороны, воздействие и постоянное нахождение ребенка с гаджетом, оно так же очень пагубно влияет на его развитие», – добавил замминистра.

По его словам, речь не идет о полном запрете, «но всему должны быть свои пределы».

«Поэтому рекомендации, на мой взгляд, достаточно взвешенно призывают образовательные организации определять свои действия. Потому что именно образовательная организация определяет порядок использования сотовых телефонов», – заключил Басюк.

Минпросвещения рекомендовало министерствам в регионах рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что рекомендации, касающиеся использования мобильных телефонов в школах, не предполагают запрета на гаджеты.

22 августа замруководителя столичного департамента образования и науки Александр Молотков рассказал, что московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами.

Напомним, 30 августа министр просвещения Ольга Васильева заявила, что рекомендации ограничить использование мобильных телефонов в школах связаны с заботой о здоровье учеников.