Минпросвещения уточнило позицию по запрету на мобильники в школах

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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Порошенко начинает большой торг с Зеленским

Порошенко активно вставляет палки в колеса ЗеленскомуФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Владимир Зеленский сталкивается все с новыми протестами против его политики на Украине. Теперь к ним стали подключаться самые «западенские» регионы страны и формально происходящее вызвано несогласием с так называемой формулой Штайнмайера. Но возможно, что реальная причина протестов в другом – и это прямо связано с допросами бывшего президента страны Петра Порошенко. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
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Как бороться за ценности, которых нет

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Глобализация упакована так, что готова к продвижению на всемирный рынок без доработок – целиком. А вот что можно глобализации противопоставить, какова альтернатива этому уже готовому к употреблению продукту – большой вопрос. Подробности...
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Осуждающие клиповое мышление не читали «Войну и мир»

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
У современных молодых людей клиповое мышление. Да и не только молодых. Мне тоже все сложнее читать длинные статьи и смотреть длинные новостные сюжеты. Тупеем? Поспорю. Возможно, напротив – развиваемся. Подробности...
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          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
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              Минпросвещения уточнило позицию по запрету на мобильники в школах

              4 октября 2019, 13:37

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Минпросвещения выступает не за запрет, а за разумное использование мобильных телефонов в школах, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.

              «Сейчас очень бурное обсуждение этой темы происходит, потому что в начале года Роспотребнадзор совместно с Министерством просвещения и Рособрнадзором выпустил методические рекомендации. Я бы в большей степени упор ставил не на ограничение, а на разумное использование телефонов в образовательном процессе. То, что школы сегодня определяют разные пути использования телефонов, – это право школ, и я считаю это абсолютно правильным», – передает ТАСС слова Басюка в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты».

              Он добавил, что сегодня гаджеты имеют как положительное влияние, так и отрицательное.

              «Мы все понимаем, что да, с одной стороны, это информационные потоки, в которых живет ребенок, но, с другой стороны, воздействие и постоянное нахождение ребенка с гаджетом, оно так же очень пагубно влияет на его развитие», – добавил замминистра.

              По его словам, речь не идет о полном запрете, «но всему должны быть свои пределы».

              «Поэтому рекомендации, на мой взгляд, достаточно взвешенно призывают образовательные организации определять свои действия. Потому что именно образовательная организация определяет порядок использования сотовых телефонов», – заключил Басюк.

              Минпросвещения рекомендовало министерствам в регионах рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

              Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что рекомендации, касающиеся использования мобильных телефонов в школах, не предполагают запрета на гаджеты.

              22 августа замруководителя столичного департамента образования и науки Александр Молотков рассказал, что московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами.

              Напомним, 30 августа министр просвещения Ольга Васильева заявила, что рекомендации ограничить использование мобильных телефонов в школах связаны с заботой о здоровье учеников.


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