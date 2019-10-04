США анонсировали заключение оборонной сделки с Черногорией на 36 млн долларов

Соединенные Штаты и Черногория заключат сделку на 36 млн долларов в сфере обороны, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

Подробности соглашения не приводятся, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что Помпео в начале октября отправится в турне по Европе, целью его поездки станет борьба с влиянием России. Сообщалось, что в Черногории и Северной Македонии Помпео «будет обсуждать попытки России посеять здесь противоречия».