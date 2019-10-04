Кремль прокомментировал присвоение Чемезову звания Героя России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прокомментировал сообщение о присвоении главе Ростеха Сергею Чемезову звания Героя России, заявив, что соответствующий указ не публиковался.

«Такого указа не публиковалось – это единственное, что я вам могу сказать», – передает РИА «Новости» ответ Пескова, на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию СМИ.

Напомним, в среду газета «Ведомости» сообщила, что президент Владимир Путин присвоил гендиректору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России за за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны.