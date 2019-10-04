Полиция Индии опровергла похищение праха Ганди

Полиция Индии отрицает заявление о похищении праха Махатмы Ганди из его мемориала.

Как передает Associated Press, офицер полиции С. Багхель опроверг сообщения местных жителей о пропаже урны с прахом Ганди, заявив, что «прах никогда и не хранился в музее», передает ТАСС.

Напомним, ранее в пятницу индийские СМИ сообщили, что прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди похитили из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия.