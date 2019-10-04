ВВС Индии признали причастность к крушению своего вертолета

Крушение вертолета Ми-17 в бывшем штате Джамму и Кашмир на севере Индии в феврале произошло по вине индийских военных, заявил начальник штаба ВВС Индии Ракеш Кумар Сингх.

«Следствие подтвердило, что наша ракета сбила наш вертолет», – цитирует ТАСС начальника штаба.

По его словам, двое офицеров будут привлечены к ответственности за инцидент.

«Мы признаем, что это была наша большая ошибка, и сделаем все, чтобы подобное не повторилось», – добавил он.

Вертолет потерпел крушение еще 27 февраля в Кашмире вблизи авиабазы Сринага. В результате крушения вертолета в Кашмире погибли семь человек, включая шесть военнослужащих Индии. Сообщалось, что вертолет уничтожил индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем.