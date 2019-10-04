В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 14 градусов тепла. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. После обеда температура воздуха снизится до плюс 13 градусов. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.