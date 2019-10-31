Спецназ взял штурмом дом уральских гадалок

Спецназ штурмом взял дом в Екатеринбурге, где скрывались мошенницы, выдававшие себя за гадалок. При обыске в жилище был найден тайник с боеприпасами и также большое количество орденов и медалей.

По версии следствия, мать и дочь называли себя потомственными гадалками. Предлагая «снять порчу», они выманивали у пожилых людей крупные суммы денег или же забирали ценные вещи, сообщает «НТВ».

Также в ходе обыска у гадалок нашли свечи и иконки, которые они использовали для своих «ритуалов». Кроме того, были найдены медали и ордена времен Великой Отечественной войны. Предположительно, они принадлежат фронтовику, которого мошенницы убедили в необходимости очистить его сбережения в размере 1 млн рублей от «порчи», под этим же предлогом злоумышленницы забрали и награды.

Потерпевшие не могли описать аферисток, чтобы составить фоторобот, так как гадалки меняли внешность при помощи париков. На данный момент одна из задержанных помещена под стражу, вторая находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мошенница под предлогом снятия порчи обокрала женщину на 14 млн рублей.