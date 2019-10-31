СК закрыл дело против подростка - хозяина задавленной собаки

Следственные органы Следственного комитета по Томской области прекратили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который ударил по машине, сбившей его собаку.

«В соответствии с полученными в ходе предварительного следствия сведениями об имущественном положении семьи автовладельца и процентного соотношения стоимости ремонта от цены автомашины установлено, что ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, является незначительным. В связи с этим по результатам проведенного расследования следователями СК России по Томской области принято решение о прекращении уголовного дела в отношении подростка 2002 года за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК», – говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 14 тыс. рублей.

Напомним, в Томске на подростка завели уголовное дело после того, как он ударил по капоту машину, наехавшую на его собаку, водитель внедорожника подал на подростка в суд и потребовал выплатить ему материальный ущерб.