Приказ Минтранса о переходе на кассетные подшипники для ж/д техники пообещали отменить

Приказ Минтранса об обязательном переходе на кассетные подшипники на железнодорожной технике отменят, заявил представитель запмреда правительства Дмитрия Козака.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок попросило отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники. В противном случае компании обещали перевести перевозки в сопредельные страны.