В Британии откроется площадь в честь Сталинграда

В британском городе Ковентри откроется площадь в честь Сталинграда, об этом заявила мэр города Линда Бигхэм, пишут СМИ.

«Как только я вернусь из Волгограда, мы проведем церемонию открытия», – сказала Бигхэм, передает «Интерфакс». Она отметила, что площадь будет представлять собой парковую зону.

В Волгограде проходит шестой международный форум «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», приуроченный к 75-летию всемирного движения побратимства, начало которому положили британский Ковентри и советский Сталинград, сообщает «Волгоградская правда».

Участие в мероприятиях принимает мэр английского города Линда Бигхэм.