Трамп раскрыл судьбу сорванной беспорядками сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай в скором времени подпишут часть торговой сделки.

«Китай и США работают над выбором нового места для подписания первой фазы торгового соглашения, она составит 60% от всей сделки после того, как саммит АТЭС в Чили был отменен. Новое место будет названо в ближайшее время. Президент Си [Цзиньпин] и президент Трамп подпишут документ», – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, президент Чили Себастьян Пиньера в среду сообщил, что саммит АТЭС в 2019 году не состоится.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая.