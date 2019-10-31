В Британии хоккеист вышел к болельщикам в маске Путина

Российский хоккеист Николай Лемтюгов после матча в Британии вышел к болельщикам в маске президента России Владимира Путина.

После матча между британскими командами «Шеффилд Стилерс» и «Манчестер Шторм» (8:2) российский спортсмен вышел к болельщикам в маске Путина.

«Только позитивные эмоции. Спасибо за теплый прием, вы помогли мне освоиться здесь. Нет войне! Из России с любовью», – написал Лемтюгов в своем Instagram.

Лемтюгов попал в «Шеффилд» в 2019 году, он заработал 10 очков в 12 матчах сезона. Ранее спортсмен выступал за ЦСКА, СКА, «Ак Барс» и другие клубы КХЛ.