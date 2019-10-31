Путин одобрил идею ОНФ разработать программу для решения всех обращений с прямой линии

Президент Владимир Путин заявил, что будет благодарен, если активисты Народного фронта проанализируют все поступившие в ходе прямой линии обращения и сделают так, чтобы ни одно из них не осталось без решения.

На встрече с представителями общественности Калининградской области к президенту обратился эксперт ОНФ, который принимал участие в консультациях по обращениям, поступающим на прямую линию к президенту. По его словам, 80% обращений фактически поступают от людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которым некуда обратиться. Он считает, что эти вопросы могли бы быть сняты, если были бы подключены волонтерские организации. В связи с этим он выступил с предложением «разработать программу, которая будет интегрировать активность общественников, волонтеров и возможности исполнительной власти с учетом использования цифровых технологий».

«Фактически это не позволит ни одно обращение оставить без решения, то есть проконтролировать до его завершения», – пояснил он, передает РИА «Новости».

Путин назвал это предложение «очень интересной и правильной постановкой вопроса». «Я вам очень благодарен. Потому что, конечно, объем обращений, которые приходят в ходе этих прямых линий, они востребованы, несмотря на то, что есть, конечно, свои ограничения, связанные с самим способом общения с людьми, со страной, но, конечно, объем обращений там миллионами измеряется. Поэтому, конечно, ни администрация, ни правительство с этим не совладает. И если вы готовы плечо подставить, я был бы вам очень благодарен, тем более, видите, мимо меня проскочила эта совершенно несправедливая ситуация, связанная с невозможностью получения социальных пособий пенсионерами», – сказал Путин.

Президент также выразил сожаление, что «государство часто как машина работает, к сожалению, бездушная». «Но если с вашей помощью мы вдохнем нормальные человеческие чувства в деятельность государственного аппарата, было бы очень здорово», – заключил глава государства.

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