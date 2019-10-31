Рогозин заявил о завышенных ожиданиях от Роскосмоса

Мнение российских граждан о потенциале страны в космосе превышает возможности Роскосмоса, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин заявил на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского, что «главный вызов, который испытывает ракетно-космическая отрасль, это то, что запрос в обществе на эффективную космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во много раз выше тех возможностей, в том числе и по финансам, чем имеет ракетно-космическая промышленность», передает РИА «Новости».

Таким образом, по его словам, «разрыв между требованиями общества и ожиданиями, которые существуют в народе, и состоянием (отрасли)» – это главный вызов, стоящий перед Роскосмосом.

Рогозин заявил также, что Россия помогла США овладеть технологиями метановых ракетных двигателей, однако сама не стала их развивать.

«Мы были лидерами в данном направлении. В начале 90-х годов в условиях отсутствия всякого финансирования и порядка один из двигателей на метане как прототип был продан США за 1 млн долларов», – сказал он.

Теперь же «мы имеем сегодня активное развитие метановых технологий в американском ракетном двигателестроении, а мы как были, так и остались на том же самом месте, где находились».

По словам главы госкорпорации, Роскосмос собирается создать метановый двигатель и сперва отработать его на ракете-носителе сверхлегкого класса, а затем использовать на ракете среднего класса для пусков с космодрома Восточный.

Ранее стало известно, что НПО «Энергомаш» отправило в США три ракетных двигателя РД-180, используемые в американской ракете Atlas.

До этого Рогозин заявил, что Россия способна создать многоразовую ракету, но не такую, как у компании SpaceX Илона Маска.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД