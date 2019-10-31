«Гоблин» сказал, как русофобия в Call of Duty скажется на популярности игры

Антироссийский сюжет в игре Call of Duty был очевиден и не стоит столь бурных конфликтов, заявил газете ВЗГЛЯД российский блогер и разработчик компьютерных игр Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Еще до выхода Call of Duty: Modern Warfare ее создателей обвинили в русофобии. Один из главных злодеев оказался российским военным – его войска захватили вымышленную ближневосточную страну и с легкостью убивали несогласных с политикой своего руководителя.

«Это нормальная западная игра, и я не вижу в ней ничего необычного. Поскольку Запад сугубо антикоммунистический, а значит антисоветский и антирусский, то ничего другого у них не бывает. Любая антисоветчина приводит к русофобии. То, что в России так встретили игру – заслуга настроения общества. Это нормально, потому что американцы ведут свою пропаганду, мы – свою. Что касается самой игры – она отличная, техническое исполнение на высочайшем уровне, и народ, несмотря на сложившийся конфликт, все равно будет в нее играть», - заявил Пучков.

Официально игра вышла 25 октября. Сразу после релиза она привлекла внимание федеральных телеканалов и известных стримеров – ряд которых, как Илья Давыдов (Мэддисон), призвали бойкотировать ее.

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