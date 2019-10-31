Сенатор от Хабаровского края ушел в отставку из-за скандала с судимостью

Депутат Хабаровской краевой думы от партии ЛДПР Дмитрий Приятнов написал заявление об отставке после огласки истории с его погашенной судимостью. Ранее он был избран сенатором от думы в Совет Федерации.

«Сегодня нами было принято заявление от Дмитрия Приятнова о сложении полномочий депутата Хабаровского края и сенатора», – сообщил председатель фракции ЛДПР в региональном парламенте Сергей Зюбр, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что, скрыв информацию о погашенной судимости Приятнова, депутатов ввели в заблуждение. «Халатность или грубая ошибка избирательной комиссии, это ошибка против всех. Уверен, что расследование будет объективное, а наказание будет жесткое», – добавил Зюбр.

Между тем губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал возложил ответственность за данный инцидент на избирательную комиссию. «Если вы заранее знали, что данный кандидат имеет судимость, почему вы это скрыли?», – сказал он, выразив мнение, что депутаты краевой думы были обмануты.

По данным сайта избиркома региона, у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что информация о погашенной судимости Приятнова не размещалась на сайте избиркома региона во время выборов, а появилась там только после «шума» в прессе. Он также назвал действия председателя крайизбиркома Геннадия Накушнова в этой ситуации «серьезным промахом».