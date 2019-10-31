Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».

Номинантов выбрали экспертные советы, отсмотревшие 722 драматических и кукольных спектакля из 215 городов, 386 музыкальных спектаклей из 74 городов России, передает РИА «Новости».

В лонг-лист отобрали 81 спектакль драмтеатров и театров кукол, а также 29 спектаклей музыкальных театров.

В претенденты выдвинуты 22 спектакля большой и малой формы от коллективов Москвы, Петербурга, Южно-Сахалинска, Омска, Пскова, Новосибирска, Красноярска, Архангельска, Перми и Кургана.

Среди школьных коллективов на премию претендуют семь представлений из Петербурга, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Тольятти и Москвы.

Из московских театров на номинацию «Драма/спектакль большой формы» выдвинули два спектакля «Гоголь-центра» – «Барокко» и «Спасти орхидею» от МХТ им. Чехова – спектакль «Сережа» и от театра Наций – «Иранскую конференцию».

Спектакли «Зарница» Мастерской Дмитрия Брусникина и «28 дней» от Театра.doc. номинировали на премию «Драма/Спектакль малой формы».

В числе режиссеров, номинированных на премию «Золотая Маска», – Кирилл Серебренников, Дмитрий Крымов, Константин Богомолов, Дмитрий Волкострелов, Виктор Рыжаков.

В актерской номинации – Ксения Раппопорт, Елена Коренева, Анатолий Белый, Игорь Гордин, Евгений Миронов.

В сфере музыкального театра номинировали 14 оперных спектаклей, одним из которых стала опера «52», представленная драматическим театром БДТ им. Товстоногова.

На эту премию претендуют оперные спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Казани, Перми и Екатеринбурга.

На премию дирижера выдвинуты Туган Сохиев, Владимир Юровский, Ян Латам-Кениг, Эндрю Лоуренс-Кинг и другие. В числе номинантов-режиссеров Георгий Исаакян, Александр Титель, Тимофей Кулябин, Кристофер Олден.

На номинацию по балетному спектаклю выдвинули 22 работы театров из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Улан-Удэ, Казани, Краснодара, Кирова, Челябинска, Костромы, Омска.

От Большого театра номинировано три спектакля: «Артефакт-сюита», «Зимняя сказка» и «Парижское веселье». От екатеринбургского театра выдвинули два спектакля: «Вальпургиева ночь» и «Приказ короля». Театр оперы и балета из Перми представлен двумя работами – «Шахерезадой» «Баядеркой».