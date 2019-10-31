Раскрыт секрет обучения навигации первых советских космонавтов

Первые советские космонавты в 1960-х годах секретно, под видом летчиков полярной авиации, осваивали навигацию по звездам в Московском планетарии, рассказала научный директор планетария Фаина Рублева.

«Это происходило на специальных сеансах, после того как основная публика уже покидала планетарий. Было это все под грифом «секретно», и даже наши лекторы, которые читали лекции и обучали космонавтов, не знали на самом деле, кто перед ними сидит, думали, что это летчики полярной авиации», – передает РИА «Новости» слова Рублевой на пресс-конференции, посвященной 90-летию Московского планетария.

Она добавила, космонавты должны прекрасно знать звездное небо, навигационные звезды и находить их на любом полушарии.

«Лучшего тренажера, чем планетарий, найти сложно», – отметила она, добавив, что подготовка советских космонавтов в Московском планетарии проходила до 1975 года.

Рублева отметила, что недавно ушедший из жизни космонавт Алексей Леонов часто повторял, что путь на космодром Байконур начинается в Московском планетарии.

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