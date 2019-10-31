Заявки на участие в конкурсе «Профстажировки 2.0» подали больше 35 тыс. студентов

Более 35 тыс. студентов подали заявки на участие во всероссийском конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» – совместном проекте АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта, сообщают организаторы.

Заявки принимаются до 30 ноября. Участники выбирают практические задания (кейсы) ведущих работодателей станы, по которым пишут курсовые и дипломные работы. Авторов лучших решений пригласят на практики и стажировки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«На платформе профстажировки.рф зарегистрировались уже 35 тыс. 318 студентов, 3 тыс. 757 из них подали заявки на решение кейса по своей специальности. При этом динамика регистраций с каждым днем растет все быстрее. Сегодня участникам конкурса предлагаются задачи от 1 тыс. 45 компаний-работодателей», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Комисаров.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин отметил, что «многие научные студенческие работы нашего конкурса пишутся на основании имеющихся наработок и опыта, полученного на практиках и стажировках».

Так, «студент Новокузнецкого строительного техникума Сергей Демушкин в рамках конкурса разрабатывает единый информационный ресурс для сотрудников контакт-центра «Магнита».

До этого он «проходил практику в компании, где познакомился с комплексными решениями для автоматизации торговли и тонкостями разработки программного обеспечения для таких сетей, как «Пятерочка», KFC, «Лента».

В свою очередь студентка Воронежского государственного университета Анна Пастушкова «занимается социально-психологической профилактикой одиночества пожилых людей, проживающих в домах-интернатах».

«Она выбрала кейс дома-интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие» ЯНАО. В основе ее научной работы – результаты проведенного ранее исследования, в котором были выявлены различия пожилых людей, проживающих в домах-интернатах и семьях», – добавил Семин.

Всего на данный момент на платформе профстажировки.рф на размещено 3 тыс. 775 кейсов от 1 тыс. 45 партнеров-работодателей. В их числе: Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и другие.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина.

Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.