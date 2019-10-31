Вдова Кобзона подала в суд на задолжавшего ему бизнесмена

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли требует признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, занявшего у певца 25 млн долларов и проигравшего их в карты.

Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 30 октября, к производству его пока не приняли и дату рассмотрения не назначили, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в 2016 году суд приговорил Пейсахова к шести годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, он занял у народного артиста СССР Иосифа Кобзона 25 млн долларов и проиграл их в карты.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Церемонию прощания с ним посетили несколько тысяч человек.