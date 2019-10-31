Дом президента Филиппин треснул от землетрясения

Дом президента Филиппин Родриго Дутерте в городе Давао пошел трещинами из-за мощного землетрясения.

«Президент находится в безопасности в своем доме в Давао и пристально наблюдает за развитием ситуации», – заявил представитель главы государства Сальвадор Панело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал GMA News.

По данным телеканала, из-за подземных толчков трещины образовались на стенах и потолке дома президента, а сам Дутерте в тот момент находился внутри.

Панело также сообщил о распоряжении Дутерте направить необходимую помощь всем нуждающимся. Кроме того, стало известно, что президент может посетить пострадавшие от стихии регионы.

По данным Геологической службы США, на Филиппинах было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Три человека погибли, около десяти пострадали. Также сообщалось об обрушении одного из этажей жилого здания в Давао, под завалами которого могут находиться люди.

Напомним, на прошлой неделе Дутерте прервал визит в Японию из-за «невыносимой» боли после падения с мотоцикла.