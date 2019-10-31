Фадеев заявил о планах СПЧ наладить тесную связь с ОП

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен наладить тесную связь с Общественной палатой России и региональными общественными палатами, заявил глава Совета Валерий Фадеев на проходящем в Москве итоговом форуме ОП «Сообщество».

«СПЧ должен как можно теснее работать с ОП РФ и региональными общественными палатами. Мы будем налаживать очень тесную связь между этими двумя институтами», – сказал Фадеев, передает РАПСИ.

Приветствуя участников форума, Фадеев поблагодарил всех членов Палаты, с которыми он работал на протяжении двух лет. «Я считаю, что мы многое сделали. Нам удалось побывать во многие регионах страны. Сегодня развитие гражданского общества – главный очаг развития нашей страны», – отметил он.

Кроме того, глава СПЧ зачитал приветствие президента Владимира Путина, который пожелал участникам эффективной работы в течение двух дней форума.

Напомним, 21 октября главой Совета был назначен Валерий Фадеев, который ранее занимал пост председателя Общественной палаты России. Прежний глава, Михаил Федотов, завершил работу в СПЧ в связи с достижением предельного возраста. Также в состав СПЧ был введен журналист Кирилл Вышинский, освобожденный недавно из тюремного заключения на Украине.

Член СПЧ Мария Большакова в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала среди главных задач для нового состава Совета защиту прав соотечественников за рубежом.