Фадеев заявил о планах СПЧ наладить тесную связь с ОП

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31 октября, четверг | Последнее обновление — 10:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Счетная палата указала на недостатки господдержки российского кино
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Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2»
Погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая
Как наказывать за оскорбление русского языка и культуры
Израильская дипломатия показала, на что готова ради денег
Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов
Возбуждение ненависти как маркетинговый ход
Сергей Мардан, публицист
Очевидно, что профессор Гусейнов подчеркивает свою отдельность от окружающего его мира. Этот мир продолжает говорить «на Украине», называет Россию «своей страной», а не «этой» и ее же полагает своей родиной, что исторической, что по месту проживания. Подробности...
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СССР развалили секс и комсомол
Владимир Можегов, публицист
Мы застали самый стык эпох, время плавного, но все более интенсивного перетекания эпохи модерна с его святой троицей «Ленин, Партия, Комсомол» в эпоху постмодерна с его не менее славной и еще более безумной троицей: «секс, наркотики, рок-н-ролл». Подробности...
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На референдум выносят массовую эвтаназию души
Дмитрий Юрьев, политолог
Нам предлагают на референдуме проголосовать за эвтаназию. Чтобы замазать в крови всех – само участие в таком акте есть нарушение заповеди «не убий». Подробности...
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Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову
В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью историиПодробности...
Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»
Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалистокПодробности...
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Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтахПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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