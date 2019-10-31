Додон не исключил распада коалиции в парламенте Молдавии

Молдавский лидер Игорь Додон не исключил, что коалиция Партии социалистов и блока ACUM в парламенте может распасться из-за «неадекватного поведения» ряда политиков.

Додон, выступающий неформальным лидером Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), заявил в интервью каналу Moldova 1, что выступает за сохранение правящего большинства, однако в данный момент существуют некоторые проблемы, передает РИА «Новости».

Одна из них связана с эффективностью работы некоторых министерств, вторая – это отсутствие поддержки со стороны блока ACUM по отношению к социальным инициативам.

«Я против досрочных выборов, но если распадется большинство с Майей Санду, то мы не будем заключать коалицию с демократами или партией «Шор», вместо этого лучше отправиться на досрочные выборы», – сказал президент.

Он подчеркнул, что ПСРМ не будет поддерживать выдвинутый Демократической партией вотум недоверия правительству Майи Санду, несмотря на критику кабинета, передает ТАСС.

«После выборов будут очень сложные дискуссии. Могу вас заверить, что с определенными персонами мы больше не сядем за стол переговоров», – добавил политик.

Отмечается, что Додон дал понять: отношения в коалиции испортились после жесткой критики ПСРМ и ее лидеров со стороны председателя «Платформы «Достоинство и правда» (ПДП) Андрея Нэстасе.

Президент сообщил также, что не доволен работой правительства Санду и игнорированием коллегами по коалиции инициатив ПСРМ.

Он добавил, что вскоре социалисты соберут Республиканский совет, на котором подведут итоги выборов в местные органы власти и обсудят свои дальнейшие шаги.

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Напомним, в июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство, куда вошла ПСРМ, а также ПДП и Партия действия и солидарности Санду.

Они объединились, чтобы отстранить Демпартию, которую обвинили в узурпации власти и коррупции. После достижения этой цели ПСРМ, которая выступает за восстановление отношений с Россией, стало сложнее находить общий язык с двумя проевропейскими партиями.

В сентябре сообщалось, что Додон и кабмин Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода».