В Госдуме рассказали, когда изучение татарского языка станет обязательным

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, когда изучение татарского языка в школах может стать обязательным.

По его словам, ряд языков народов России имеют статус государственных в национальных республиках, однако в системе образования необходимых нормативных документов на федеральном уровне принято не было, передает ФАН.

«До сего времени эта проблема осталась. Например, государственные образовательные стандарты, которые определяют место государственного языка субъекта России в системе образования не разработаны. Да, есть статус родного языка. А статус государственного языка не определен. Не родной, но государственный», – отметил Гильмутдинов.

Он подчеркнул, что есть требование по татарскому языку о разработке федеральных стандартов, которые определили бы содержание, наличие программы, учебников и пособий именно в статусе государственного языка.

«Эта тема сейчас остается открытой. И мы в постановлении Госдумы указывали, что необходимо регулировать этот вопрос», – уточнил он.

На вопрос о том, останется ли изучение языка в любом случае добровольным, Гильмутдинов ответил, что никаких документов по этому вопросу пока нет.

«Как только появится стандарт по государственному языку субъекта России, появится понимание, как его погрузить в систему образования. После утверждения федеральных стандартов будет принято соответствующее решение», – заключил он.

В 2017 году депутаты госсовета Татарстана единогласно поддержали добровольное изучение татарского в качестве государственного языка республики в объеме двух часов в неделю.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что спор о татарском языке переходит в юридическую плоскость.