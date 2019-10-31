Второй за неделю министр в Японии ушел в отставку из-за скандала

Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал прошение об отставке на фоне публикаций в СМИ о нарушении им и его супругой законодательства.

В местных СМИ появились сообщения о том, что Каваи и его супруга подозреваются в нецелевом расходовании средств своего избирательного штаба, передает ТАСС.

В частности, они якобы вдвое завышали выплаты некоторому наемному персоналу кампаний. Их также обвинили в мелком подкупе избирателей: жителям своих округов они дарили продуктовые овощные наборы.

«Я подал премьер-министру Синдзо Абэ прошение об отставке», – заявил он.

Каваи также пообещал провести внутреннее расследование в избирательном штабе. При этом он отметил, что «пока эти расследования будут идти, вся эта ситуация может помешать работе такого важного ведомства, как Министерство юстиции, что недопустимо», передает RT.

Потому он берет на себя ответственность «как министр, но не как политик».

Отмечается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ извинился перед японским народом за отставку Каваи, отметив, что это «очень болезненная ситуация».

Глава японского правительства подчеркнул, что его кабмин сделает все возможное, чтобы восстановить доверие народа, подорванное чередой отставок.

Новым главой министерства юстиции должна стать 55-летняя Масако Мори, депутат верхней палаты парламента от правящей партии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo News.

Ранее она занимала пост главы ведомства по вопросам падения рождаемости.

Отметим, что для нового кабинета министров, который премьер Синдзо Абэ сформировал в начале сентября, это станет уже вторая отставка.

Ранее, 25 октября, свои полномочия из-за скандала сложил министр экономики, торговли и промышленности страны Иссю Сугавара. Его также уличили в мелком подкупе избирателей.