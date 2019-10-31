Москвичей ожидают переменная облачность, гололедица, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит от минус двух до нуля градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до минус пяти градусов. В связи с гололедицей 31 октября объявлен желтый уровень опасности.

Ветер северо-западный, западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах ноль – минус пять градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус восемь градусов.