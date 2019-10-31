Twitter решил запретить всю политическую рекламу

Политическую рекламу полностью запретят в Twitter, сообщил основатель соцсети Джек Дорси.

Он сообщил о намерении «прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру». Как заявил Дорси, в Twitter считают, что «охват политических заявлений» не должен «покупаться», его необходимо «зарабатывать».

Решение вступит в силу 22 ноября, передает РИА «Новости».