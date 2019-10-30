США отказали России в праве возобновить работу консульства в Сан-Франциско

Белый дом не собирается в будущем разрешать России возобновлять работу консульства в Сан-Франциско, заявил первый замгоссекретаря США, претендент на пост посла в Москве Джон Салливан на слушаниях комитета сената по иностранным делам.

«Цена за консульство в Санкт-Петербурге – мы закрыли консульство (России) в Сан-Франциско. И у нас нет планов позволить им возобновить работу консульства, которое использовалось для целей отличных от дипломатических», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее он заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают восстановление численности персонала посольств.

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