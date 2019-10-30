Греческого архиепископа обвинили в предательстве из-за признания ПЦУ

Признание архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) является предательством, заявил бывший представитель Элладской православной церкви в Евросоюзе протоиерей Николаос Саввопулос.

«Мы наблюдаем расширение предательства и раскола. Раскола, который сделал Иеронима. Он думает, что он выражает мнение прихожан и священников, но он решил сам. Я разговариваю со священниками, которые чувствуют себя преданными всем этим», – цитирует РИА «Новости» Саввопулос.

Он также отметил, что это первая из православных церквей, которая признала независимость украинской церкви.

«Он первый предстоятель, который признает раскольническую церковь. Никто другой не признал ее», – отметил Саввопулос.

Протоиерей согласился с мнением митрополита Онуфрия, что «греческая церковь ударила ножом в спину». По его словам, это путь «к расколу серьезному и ужасному».

«Мы ожидаем массового и существенного ответа на решение Иеронима. Епифаний был отлучен от церкви и не имеет рукоположения, поэтому он теряет крещение. Это была большая ошибка Иеронима», – добавил богослов.

Ранее архиепископ Иероним официально признал афтокефалию ПЦУ, направив ее главе Епифанию Думенко поздравление.

Напомним, в сентябре стало известно, что духовенство Элладской православной церкви в открытом письме обратилось к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам с просьбой не признавать «новую церковь» Украины. Однако архиерейский собор церкви все равно признал право Константинопольского патриархата предоставить автокефалию. В результате в самой Элладской церкви начался хаос.

Патриарх Кирилл заявил, что признание Элладской церковью ПЦУ является попыткой оторвать Россию от греческого мира.