Бразилию позвали в ОПЕК

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что получил неофициальное приглашение о присоединении страны к ОПЕК. По его словам, это произошло после обсуждения вопроса с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

«Приглашение было сделано сегодня. Оно было сделано неформально. Это первый шаг к возможному внедрению этой политики в Бразилии», – передает слова Болсонару «Интерфакс».

Он также заявил, что Бразилия хотела бы вступить в ОПЕК, передает ТАСС.

«Лично я бы очень хотел, чтобы Бразилия стала членом ОПЕК», – сказал Болсонару, добавив, что по этому вопросу нужно проконсультироваться с министрами экономики и энергетики.

Отметим, что в 2017 году Бразилия отвергла неформальное предложение о присоединении к соглашению об ограничении добычи нефти (ОПЕК+).