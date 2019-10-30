Кремль отреагировал на внесение законопроекта о наказании за пропаганду наркотиков

Кремль пока не сформировал позиции по законопроекту «Справедливой России» об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «пока нет сформированной позиции, это совершенно новая инициатива и еще только начинается работа над текстом», передает ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что законопроект – это самостоятельная инициатива партии «Справедливая Россия», не связанная с недавними поручениями президента России Владимира Путина в области борьбы с наркотиками.

Отмечается, что он оставил без комментариев вопрос о том, что считать пропагандой наркотиков и не приведет ли широкая трактовка этого понятия к злоупотреблениям.

«Законопроект только прорабатывается, поэтому это нужно законодателям и экспертам задавать (вопрос). Нет же окончательного варианта такого законопроекта, он же только внесен, поэтому это вопрос абсолютно преждевременный», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети.

До этого Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Сети.

Член Общественной палаты Сергей Орджоникидзе в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что в интернете должны действовать те же запреты на рекламу наркотиков, что и в СМИ.

В Совфеде предложили лишать свободы на срок до 15 лет за склонение к употреблению наркотиков в интернете.