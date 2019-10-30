Превысивший в шесть раз срок службы российский малый спутник завершил работу

Российский малый спутник, названный в честь академика РАН Михаила Решетнева, завершил работу на околоземной орбите, он функционировал шесть лет вместо одного расчетного года, сообщила компания «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева.

«В шесть раз дольше расчетного срока отработал на орбите малый космический аппарат «МиР», созданный компанией ИСС. Он был запущен в 2012 году, и лишь недавно его решено было вывести из состава российской орбитальной группировки», – передает РИА «Новости» сообщение ИСС в видео, размещенном на YouTube.

На предприятии отметили, что спутник предназначался для проведения около 20 научно-технологических экспериментов.

На аппарате была установлена фотокамера для испытания новой технологии дистанционного зондирования Земли, с нее были получены более 500 снимков. Также на спутнике были испытаны высокочувствительные датчики системы ориентации, контурные тепловые трубы и компактный навигационный приемник для определения параметров орбиты малого спутника с помощью систем ГЛОНАСС и GPS.

Напомним, 16 октября ВВС США сообщили, что выведенный на орбиту с борта МКС российский технологический наноспутник ТНС-0 № 2 прекратил существование.

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