Олимпиада «Я – профессионал» получила рекордное количество заявок

Организаторы олимпиады «Я – профессионал» менее чем за месяц с начала регистрации получили более 300 тыс. заявок на участие от российских студентов.

О рекорде сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В 2019-2020 учебном году олимпиада проводится по 68 направлениям от медицины и педагогики до компьютерных и инженерных наук.

По словам руководителя олимпиады Валерии Касамара, в этом году темпы прироста регистраций на проект более высокие, чем в прошлом.

«У этого две основные причины: во-первых, у участников выросло доверие к проекту, так как они видят, что победителями прошлых лет становятся реальные ребята. Во-вторых, у нас появились новые массовые направления, например, «Транспорт» и «Медико-профилактическое дело», – пояснила Касамара.

Она отметила, что уже третий год подряд наиболее популярными остаются медицинские и естественно-научные направления: «Лечебное дело и педиатрия», «Биология» и «Психология». Также в пятерку вошли экономические дисциплины: «Математика» и «Экономика».

Наибольшую активность проявляют студенты Сеченовского университета, Башкирского государственного медицинского университета, Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, а также Кубанского государственного медицинского университета и Высшей школы экономики.

Больше всего заявок поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ставропольского края. Регистрация на «Я - профессионал» открылась 1 октября и продлится до 18 ноября, после чего, 22 ноября, начнется отборочный онлайн-этап. А финал олимпиады намечен на весну 2020 года.

Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании.

Кроме того, золотые медалисты получат денежные премии (200 тыс. рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тыс. рублей – по треку «Магистратура»).

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.