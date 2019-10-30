Канделаки предложила прививать неприятие насилия еще со школы

Медиаменеджер Тина Канделаки, комментируя увольнение избившего жену топ-менеджера «Альфа-Капитал» Евгения Живова, заявила, что неприятие насилия в любой из его форм должно прививаться еще со школы.

«История с увольнением топ-менеджера «Альфа-Капитал» Евгения Живова, обвиненного супругой в применении насилия к ней и детям, пересекается сразу со многими тезисами, которые обсуждаются в России на фоне разработки закона о домашнем насилии. Депутат Тамара Плетнева может сказать: ну вот, человек потерял хорошее место работы, семья теперь недополучит большие деньги. Кому от этого стало легче?», – сыронизировала Канделаки в Telegram.

Она отметил, что «когда мы употребляем слово «стигматизация», мы имеем в виду больных тяжелыми заболеваниями, вроде ВИЧ или Гепатита С». «Общество шарахается от них, причем даже в той части, которая по долгу службы должна спасать их и помогать им реабилитироваться. Почему же мы не говорим о стигматизации насильников? Особенно в ситуации, когда рукоприкладство носит форму изощренного садизма и идет рука об руку с психологическим абьюзом», – добавила телеведущая.

Она также посетовала на то, что в России «логично» лишают граждан специальных прав, вроде права управлять автомобилем, за пьянство и наркоманию, но насильники или люди, «уличенные в харрасменте» не всегда теряют свое благополучие и статус.

«Я не отрицаю возможности исправления, смены психологических установок и полного возмещения ущерба со стороны насильника там, где это еще возможно. Но пока этого не произошло, мне кажется совершенно логичным, что частью корпоративной этики и правилами, принятыми в нашем обществе по умолчанию, должно быть неприятие и наказание насилия в любой из его форм», – добавила Канделаки.

По ее мнение, прививать такие установки следует еще со школы и семьи, «чтобы тумблер «ударил/унизил – понес наказание» работал без сбоев». Канделаки считает, что «так, шаг за шагом, включая принятие столь необходимого закона, мы и сможем, наконец, исправить ситуацию с домашним насилием в нашей стране».

Напомним, 25 октября замгендиректора управляющей компании «Альфа-капитал» и член ее правления Евгений Живов, которого ранее бывшая жена обвинила в нападении, уволился из компании.

Тем временем президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил законопроект, согласно которому пострадавший от семейно-бытового насилия сможет обратиться за защитным предписанием.