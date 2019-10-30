Конфликт двух водителей автобуса привел к драке с пассажиром в Казани

Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана начала проверку после конфликта водителей двух казанских автобусов, закончившегося потасовкой с пассажиром, рассказал председатель ассоциации Сергей Темляков.

В Сети появилось видео, на котором водители двух автобусов на остановке на улице Гвардейская в Казани ругаются в салоне одного из автобусов. По данным свидетелей спора, он начался из-за того, что один из автобусов слишком долго стоял на остановке и мешал движению других. В какой-то момент в конфликт вмешивается один из пассажиров, который вытаскивает из кабины водителя второго автобуса, между ними завязывается драка уже на улице.

«По данному факту началась проверка. Этот вопрос на контроль взяли директора транспортных предприятий, которые обслуживают 19-й и 55-й маршруты», – передает РИА «Новости» слова Темлякова.

Он добавил, что директора предприятий проведут беседы с водителями, будут установлены все обстоятельства случившегося, виновника конфликта ждет наказание.

Напомним, 20 сентября в Сети появилось видео избиения водителем городского автобуса в Казани пассажира.