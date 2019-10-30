Названы основные сферы подработки у россиян

Многие россияне помимо основной работы имеют подработку, в основном – по 12% – в сфере образования и деловых услуг, выяснил в ходе исследования сервис поиска персонала Работа.ру.

В исследовании указывается, что «самыми популярными сферами, в которых подрабатывают россияне, стали деловые и образовательные услуги (по 12%)», передает РИА «Новости».

Также в пятерку вошли строительство (8%), компьютерная помощь и торговля – по 7%.

В варианте «Другое» респонденты обозначали бухгалтерские услуги, заработок в Сети, работу с текстами для СМИ и блогов.

Четверть респондентов тратят на подработки более 12 часов в неделю, еще по 46% подрабатывают меньше шести часов в неделю.

От шести до девяти часов уделяют подработке 14% респондентов, 11% подрабатывают от девяти до 12 часов. Только 4% опрошенных отметили, что подработка занимает у них менее часа в неделю.

При этом большинство сотрудников не скрывают подработки от руководства. 20% опрошенных сознательно скрывают факт подработки, считая это личным делом.

Работа.ру – один из ведущих сервисов для поиска массового и линейного персонала в России – в ходе исследования опросил 1,2 тыс. респондентов по всей России в сентябре 2019 года.

Ранее были названы регионы России с самой низкой безработицей.