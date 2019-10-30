Москвичей предупредили об осадках

Москвичей ожидают облачность, небольшие осадки, гололедица, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на четверг она может опуститься до минус 5 градусов, передает ТАСС.

Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 30 октября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 2 – плюс 3 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.