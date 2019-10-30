Грета Тунберг отказалась от премии в 47 тыс. евро

Северный совет присудил премию в области охраны окружающей среды и экологии 16-летней активистке Грете Тунберг, но она отказалась от награды в 46,8 тысяч евро, сообщают информационные агентства.

Кандидатуру Тунберг выдвинули Норвегия и Швеция. Сама активистка находится в Калифорнии. Ее подруги от имени Тунберг заявили, что девушка благодарит тех, кто решил присудить ей премию, но отказывается от награды, передает РИА «Новости».

В сообщении, которое зачитали подруги Тунберг говорится, что Швеция, откуда родом сама активистка и где проводится вручение премии, могла «сделать многое», но «не делает».

«Пока вы не начнете действовать в соответствии с рекомендациями ученых… ни я, ни движение Fridays for future в Швеции не получит премию Северного совета, включая денежный приз», – сказано в сообщении.

Напомним, Тунберг, которую выдвигали на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, которые собрались в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.

Девушка вошла в список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си.

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