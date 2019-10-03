Эксперт: Закон о госсимволах защищает флаг и герб, а не чиновников

За время действия закона о защите госсимволов и госинститутов в интернете выявлено около ста нарушений. Причем, главным образом, они касались не чиновников, а государственной символики, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт ОНФ Асланбек Черкесов. Так он прокомментировал отчет Роскомнадзора о применении на практике закона о защите госсимволов.

«За более чем полгода действия новой нормы о недопустимости оскорбления государственных символов в интернете было выявлено 85 таких случаев. Из них более 80 процентов (70 случаев) – это оскорбления Конституции, герба, флага страны. А 15 случаев – это оскорбление президента как института власти», – перечислил эксперт ОНФ Асланбек Черкесов.

Он подчеркнул, что отмечено только четыре факта блокировки страниц, в остальных случаях владельцы сайтов удалили запрещенный контент сами – по запросу Роскомнадзора.

«Для всемирной паутины это не критичные цифры. Почему так произошло? Почему их число оказались небольшим? Во-первых, в административной норме речь идет о том, что распространенная информация должна выражать явное неуважение государственных символов и быть высказана в оскорбительной форме, унижать человеческое достоинство. Это не просто какие-то высказанные мнения. Во-вторых, Роскомнадзор производит блокировку тоже не самостоятельно, а делает это по запросу Генпрокурора или его заместителя. То есть уровень принятия решений достаточно высокий. Как мы видим, это нейтрализует случаи перегибов со стороны правоохранителей на местах», – подчеркнул Черкесов.

О том, что большинство порталов исполнили требование закона о защите госсимволов России и удалили информацию об их оскорблении, в четверг рассказали в Роскомнадзоре. В частности, требования о защите государственных символов направлялись по поводу оскорбления гимна (три случая), оскорбления флага и герба (60), оскорбления органов государственной власти (15), Конституции России (семь).

Так, например, Twitter удалил нецензурное сообщение с оскорблением россиян и запись пользователя с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг России. Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России.

Как известно, закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».