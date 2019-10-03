Стало известно о попытках Волкера убедить Трампа в неблагонадежности Зеленского

Экс-советник президента США по нацбезопасности Курт Волкер пытался убедить Дональда Трампа в том, что новый украинский лидер Владимир Зеленский является ненадежным союзником, сообщают американские СМИ.

Волкера вовлекли в расследование в отношении семьи Байденов. При этом советник первоначально стремился изменить мнение Трампа и его адвоката Джулиани о Зеленском, пытаясь выставить его ненадежным союзником, пишет Bloomberg.

В четверг Волкер выступит в Палате представителей на заседании комитетов по вопросам разведки, иностранных дел и надзора в рамках дела об импичменте Трампа.

В сентябре Трамп отправил Волкера в отставку.

В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

Белый дом в ответ опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

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