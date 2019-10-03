Десантник погиб в Псковской области во время тренировочных прыжков

В Псковской области при выполнении тренировочных прыжков с парашютом погиб десантник, трагедия случилась 2 октября, сообщило командование Псковского гарнизона.

«При выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков военнослужащими одного из соединений ВДВ в результате одновременного срабатывания основного и запасного парашютов произошел перехлест строп, что привело к неконтролируемому падению и гибели военнослужащего», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение гарнизона.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Кроме того, 3 октября в около базы Кэмп-Шелби в штате Миссисипи (США) во время прыжков с парашютом были травмированы 22 американских десантника.