Президент России Владимир Путин сравнил международные отношения с музыкой, которая должна «звучать без фальши».

Российский лидер отметил, что Москва выступает за создание равной неделимой безопасности в мире на активной основе, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что интересы стран совпадают далеко не всегда, для решения различных задач необходимо уметь проявлять гибкость.

«Нужна гибкость и, добавлю, нелинейность, которая означала бы не отказ от системы, а умение организовать сложный процесс, исходя из реалий, что предполагает способность учитывать разные культурно-ценностные системы, необходимость действовать сообща, переступая через стереотипы и геополитические шаблоны. Только так можно эффективно разрешить задачи на глобальном, да и на региональном, и на национальном уровне тоже», – сказал российский президент, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что Россия полностью выполняет свои обязательства как один из гарантов миропорядка, и так будет и впредь.

В апреле российский лидер заявил, что взаимодействие России и Китая является важным стабилизирующим фактором в условиях, когда некоторые страны Запада заявляют претензии на единоличное глобальное лидерство.