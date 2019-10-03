Путин заявил об угрозе правовых лакун в области ядерных вооружений

Президент России Владимир Путин заявил, что мировой порядок будет трансформироваться, но сохранится. При этом, заметил он, правовые лакуны в области ядерных вооружений таят много угроз.

«Хочется надеяться, что как бы сложно не выстраивались отношения между государствами, сколь опасными не были бы правовые лакуны, например, в области ядерных и ракетных вооружений, мировой порядок, основанный на ключевой роли мирового права, будет трансформироваться, но сохранится. И мы все будем работать над тем, чтобы его защитить», – передает слова Путина ТАСС.

Он также считает возможным сценарий, когда мировой порядок исчезнет, но рассчитывает на его сохранение.

Путин призвал государства действовать сообща, переступая через стереотипы и геополитические шаблоны.

«Нужна гибкость и, добавлю, нелинейность, которая означала бы не отказ от системы, а умение организовать сложный процесс, исходя из реалий, что предполагает способность учитывать разные культурно-ценностные системы, необходимость действовать сообща, переступая через стереотипы и геополитические шаблоны. Только так можно эффективно разрешить задачи на глобальном, да и на региональном, и на национальном уровне тоже», – сказал Путин.

Ранее Путин говорил, что Россия, разрабатывая новые виды вооружений, не добивается преимуществ, а сохраняет паритет ради стратегического баланса.