В США участились нападения школьников на учителей из-за новых правил

Предъявляемые в США к школьным учителям новые требования не позволяют им сдерживать непослушных учеников и выгонять мешающих учебному процессу детей из класса. По информации телеканала NBC, по всей стране участились случаи разгрома в классах, срыва уроков, а также нападений на учителей.

По словам бывшей учительницы Эшли Мэй, ее вещи ученики разбрасывали по классной комнате, а ее саму били кулаками, пинали и бросали в нее карандаши, сообщает RT cо ссылкой на NBC.

Мэй отмечает, что подобная ситуация распространена по всей стране. Учительнице пришлось уволиться из-за постоянных издевок со стороны учеников, которым по семь лет.

Учителям приходится уходить из класса вместе с остальными детьми, оставляя сорвавшего урок ребенка одного в кабинете. «Это нечестно. По отношению к кому-либо. Другие ученики не могут учиться, я не могу учить, мои вещи уничтожаются. И этот ученик не может учиться», – говорит педагог.

Эксперты отмечают, что такая проблема возникла из-за ужесточения правил для учителей, использующих физическое сдерживание.

Отмечается, что учеников в школах стало больше, финансирования меньше, а детских психиатров не хватает. Решить проблему можно путем уменьшения классов и расширением штата специалистов в области психического здоровья.

Ранее в одной из школ Южной Каролины темнокожих детей заставили убирать хлопок в поле и петь «песни рабов».