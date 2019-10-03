«Лосиный остров» подал в суд против застройки в буферной зоне парка

Нацпарк «Лосиный остров» подал в суд на Мосгосстройнадзор, учреждение требует признать недействительным разрешение на строительство жилого комплекса «Сказочный лес» в охранной зоне парка.

Строительство ЖК началось в сентябре, застройщиком является петербургская компания Seven Suns Development - ООО «Гранднэкст», передает РИА «Новости». В Минприроды и администрации парка утверждают, что земля под застройку входит в буферную зону парка, в которой нельзя производить капитальную застройку.

Московские власти считают, что разрешение на строительство выдано законно.

«Строительство ведется в границах охранной зоны нацпарка без согласования с Минприроды и причиняет существенный вред природным комплексам и экосистемам. Национальный парк «Лосиный остров» обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ООО «Гранднэкст» о прекращении строительства, а также 1 октября к комитету государственного строительного надзора Москвы о признании недействительным разрешения на строительство», – сообщили в нацпарке.

Отмечается, что в картотеке зарегистрирован иск от «Лосиного острова», однако он подан не к Мосгосстройнадзору, а к Москомархитектуре. Второй иск адресован застройщику.

«Подавать иные исковые заявления нацпарк не планирует», – уточнили в пресс-службе «Лосиного острова».