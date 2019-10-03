Избранный глава КБР вступил в должность

Избранный глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков принес присягу на конституции республики и вступил в должность.

Парламент КБР в четверг избрал Кокова, который с сентября 2018 года исполнял обязанности руководителя региона, главой республики, передает ТАСС.

«Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, Конституцию КБР, обеспечивать сохранение государственности республики, ее территориальную целостность, безопасность», – произнес Коков слова присяги.

Президент России Владимир Путин в сентябре назначил сотрудника своей администрации Казбека Кокова на должность и.о. главы республики Кабардино-Балкария. Коков заявил, что сможет применить в регионе лучшие практики, с которыми ознакомился в администрации президента.